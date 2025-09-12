Fabio Granata: “Giornate amare ma piena fiducia nella Giustizia”

Le parole dell'ex deputato dopo l'apertura di un'indagine a suo carico

“Tempus Tacendi: nonostante accuse del tutto prive di fondamento, rispetto a tal punto la Magistratura che parlerò del merito del procedimento nel quale risulto indagato, solo quando sarà archiviato o comunque definito secondo le procedure di legge. Bisogna difendersi nei processi non dai processi”.

Lo dice Fabio Granata, ex deputato nazionale e assessore regionale, indagato nell’ambito di un’inchiesta a Siracusa.

“Ribadisco però come mai, nella mia vita privata o pubblica, ho posto in essere un solo comportamento che non rispondesse ai valori di legalità e trasparenza per la difesa dei quali ho combattuto e pagato negli anni prezzi elevati. Ho le spalle larghe, la mente lucida, la consapevolezza di una vita spesa sempre e solo in difesa dei beni comuni e delle cose in cui credo. In questi giorni amari, mi danno forza

le testimonianze di amicizia e fiducia di centinaia di persone, molte delle quali attivamente impegnate ai livelli più alti sul fronte della difesa della legalità repubblicana”.