Fallimento Sanagroup, 2 condanne e tante assoluzioni - Tempostretto

4 anni e mezzo all'ex assessore regionale Pizzo e la socia Grazia Romano, assolti da tutte le altre accuse

MESSINA – Non basta la pioggia di assoluzioni all’ex assessore regionali ai trasporti Giovanni Pizzo e l’allora socia Grazia Romano per “scansare” in primo grado una condanna a 4 anni e mezzo per il fallimento della Sanagroup, la holding sanitaria che gestivano a Messina e provincia nel decennio scorso. La sentenza del Tribunale è arrivata nella tardissima serata di ieri ed il provvedimento della Corte (Presidente Sciglio) è piuttosto articolato e, secondo i difensori, da rivedere in appello.

Il Tribunale li ha condannati soltanto per un’accusa e soltanto per una parte delle somme, 704 mila euro, decidendo anche l’interdizione dai pubblici uffici e dall’attività di impresa. Cadono per entrambi, e per i coimputati – in sostanza il collegio dei revisori, tutte le altre accuse contestate e per le altre somme. Assolti quindi per i reati legati al mancato deposito delle scritture contabili e le altre somme ascritte ad altre sigle, secondo l’Accusa “distratte” dal fallimento, gli stessi Pizzo e Romano insieme al commercialista Pietro Cirrincione, Concetto Russo, Carolina Caminiti e Paola Moschella, per non aver commesso il fatto e perché il fatto non sussiste.

Al centro del processo c’erano le movimentazioni di somme da una società ad un’altra, in particolare alla Ati che gestiva la clinica Santa Rita ad esempio, attraverso finanziamenti. Movimentazioni infragruppo consentite dalla legge, hanno sottolineato i difensori, gli avvocati Salvatore Giannone, Carmelo Scillia, Antonio Saitta, Isabella Barone e Giovanni Cambria.

Al processo non c’erano parti civili, la curatela fallimentare non si è costituita. Per una analoga vicenda, legata alla vita societaria della clinica Santa Rita, Pizzo è stato assolto nel 2020.