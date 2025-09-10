Femminicidio Sara Campanella, i legali: “Ci sono ulteriori responsabilità”

I legali dei Campanella spiegano perché vogliono nuove indagini

Messina – Le chat tra madre e figlio e le prime conversazioni in carcere, dopo l’arresto di Stefano Argentino. Sono questi gli elementi che secondo la famiglia di Sara Campanella fanno capire che la madre ha un ruolo, quanto meno morale, nel femminicidio del 31 marzo scorso.

Lo spiegano i legali dei Campanella, gli avvocati Filippo Barbera, Cettina La Torre e Riccardo Meandro, rivelando parte della denuncia depositata in Procura, e agli altri del processo ormai chiuso a Stefano Argentino. L’esposto chiede alla Procura di continuare a indagare sul delitto per chiarire il ruolo della madre, e ipotizza i reati di favoreggiamento e concorso morale.

La madre conosceva l’ossessione di Stefano per Sara e non ha fatto nulla per fermarla, anzi l’ha incoraggiato a tentare un approccio. Questo dimostrerebbero le conversazioni tra madre e figlio, secondo i legali dei Campanella. Conversazioni che sono già agli atti di indagine.

“Nessuna forma di ostacolo a questa ossessione, anzi un incoraggiamento a tentare un approccio con Sara, la madre aveva obbligo giuridico di fermarlo, noi madri abbiamo l’obbligo di insegnare ai nostri figli che se una donna dice no è no. Rimaniamo col convincimento che deve restare nell’idea che in questa vicenda c’è solo una vittima ed è Sara, Sara vive se sarà fatta giustizia, come dice il fratello”, evidenzia l’avvocata La Torre.

