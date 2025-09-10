 Femminicidio Sara Campanella, i legali: "Ci sono ulteriori responsabilità"

Femminicidio Sara Campanella, i legali: “Ci sono ulteriori responsabilità”

Alessandra Serio

Femminicidio Sara Campanella, i legali: “Ci sono ulteriori responsabilità”

mercoledì 10 Settembre 2025 - 11:10

I legali dei Campanella spiegano perché vogliono nuove indagini

Messina – Le chat tra madre e figlio e le prime conversazioni in carcere, dopo l’arresto di Stefano Argentino. Sono questi gli elementi che secondo la famiglia di Sara Campanella fanno capire che la madre ha un ruolo, quanto meno morale, nel femminicidio del 31 marzo scorso.

Lo spiegano i legali dei Campanella, gli avvocati Filippo Barbera, Cettina La Torre e Riccardo Meandro, rivelando parte della denuncia depositata in Procura, e agli altri del processo ormai chiuso a Stefano Argentino. L’esposto chiede alla Procura di continuare a indagare sul delitto per chiarire il ruolo della madre, e ipotizza i reati di favoreggiamento e concorso morale.

La madre conosceva l’ossessione di Stefano per Sara e non ha fatto nulla per fermarla, anzi l’ha incoraggiato a tentare un approccio. Questo dimostrerebbero le conversazioni tra madre e figlio, secondo i legali dei Campanella. Conversazioni che sono già agli atti di indagine.

“Nessuna forma di ostacolo a questa ossessione, anzi un incoraggiamento a tentare un approccio con Sara, la madre aveva obbligo giuridico di fermarlo, noi madri abbiamo l’obbligo di insegnare ai nostri figli che se una donna dice no è no. Rimaniamo col convincimento che deve restare nell’idea che in questa vicenda c’è solo una vittima ed è Sara, Sara vive se sarà fatta giustizia, come dice il fratello”, evidenzia l’avvocata La Torre.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Cantieri fantasma, la precisazione del legale: “Gerbino estranea ai fatti”
Risanamento Messina. Negli ultimi tre mesi acquistate 76 case
Ponte sullo Stretto, il nodo ferroviario resta a Contesse
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED