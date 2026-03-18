Il fratello di Daniela: “Tutti in famiglia pensavamo che lui avesse il braccialetto”

Roberto Zinnanti non si dà pace: “Ho convinto mia sorella a denunciare e cosa abbiamo ottenuto? Il sistema ha fallito”

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Sono parole di dolore e di rabbia quelle del fratello di Daniela Zinnanti, vittima di femminicidio a Messina. “Tutti in famiglia pensavamo che lui avesse il braccialetto, compresa mia sorella Daniela”, dichiara Roberto Zinnanti. “Mi dispiace dirlo ma il sistema ha fallito”, ha aggiunto durante la fiaccolata a piazza Duomo dedicata alla sorella.

“Mia sorella ha denunciato ma è stata abbandonata”

Non si dà pace il fratello minore di Daniela, proprio colui che l’aveva convinta a denunciare l’ex compagno. “Mia sorella ha chiesto aiuto, ha denunciato e cosa abbiamo ottenuto? Non dico che non si debba più denunciare, anzi è la cosa giusta da fare. Purtroppo però mia sorella è stata abbandonata dalle istituzioni”, continua Roberto.

Pochi giorni prima del femminicidio…

Fino a pochi giorni prima del femminicidio Roberto aveva insistito affinché la sorella si fermasse a dormire da loro nella casa di Larderia. La vedeva preoccupata in viso ma Daniela non si è lasciata convincere perché voleva tornare nella sua casa in centro per stare vicino alla figlia. “Tanto lui è ai domiciliari, ha il braccialetto, che mi può fare?”, gli aveva detto Daniela. Ecco uno dei ricordi che più lasciano l’amaro in bocca a Roberto.

Dopo alcuni giorni di dolore e di silenzio il fratello ha deciso di parlare per chiedere che venga fatta giustizia e soprattutto luce su alcuni aspetti di questa tragica storia. “Purtroppo per mia sorella Daniela non posso fare più niente ma posso aiutare altre donne oppresse”, conclude Roberto Zinnanti.

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