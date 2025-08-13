 Ferragosto "no stop" per la funivia Taormina-Mazzarò

L'impianto sarà in funzione dalle 8 di giovedì 14 e fino all'1.30 di sabato 16 agosto

TAORMINA – Non si fermerà a Ferragosto la funivia che collega Taormina a Mazzarò. L’attività dell’impianto sarà no stop dalle 8 di giovedì 14 agosto all’1:30 di sabato 16. A comunicarlo è l’ASM che ha anche spiegato che la frequenza delle corse sarà di 15 minuti, “anche se in caso di maggiore afflusso le corse non subiranno interruzione”.

L’orario prolungato notturno permetterà a turisti e vacanzieri di avere un collegamento continuo in occasione del Ferragosto tra il centro storico e la zona a mare. Da domenica 17 agosto l’orario tornerà regolare.

