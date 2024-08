Ferragosto, scattano i divieti di falò e bivacco: multe fino a 450 euro

Nell'ordinanza sindacale regolamentati i "pomeriggi musicali" per gli esercizi commerciali, ma solo in tre date. Occhio a restrizioni e sanzioni

MESSINA – Ferragosto si avvicina e com’è accaduto nelle ultime due estati, puntualmente arriva l’ordinanza per regolamentare alcuni giorni chiave per spettacoli, musica e serate danzanti, ma anche per i falò in spiaggia. Ieri, 7 agosto, Federico Basile ha firmato l’ordinanza sindacale n. 133, con all’interno diverse novità.

Le prime riguardano i “pomeriggio musicali”, che saranno consentiti giovedì 15, domenica 18 e domenica 25 agosto, dalle 18 alle 20.30, ma “senza invito al ballo” per i pubblici esercizi. Ballo che invece è consentito nei locali di pubblico spettacolo muniti di licenza adatta. Restano confermate le regole su emissioni e immissioni sonore, così come i divieti di bevande alcoliche e le disposizioni per i distributori automatici h24.

I falò vietati

Poi i divieti per i falò. Nell’ordinanza si parla di divieto dalle ore 8 del 14 agosto alle ore 1 del 16 agosto di detenzione e trasporto, a qualsiasi titolo e con qualsiasi mezzo, di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire all’accensione di fuochi sulle spiagge dei litorali nord e sud di Messina. A questi si aggiungono i divieti di allocazione e uso di tende e oggetti per il campeggio, così come il pernottamento e il bivacco. Secco “no” anche ai fuochi d’artificio e alla musica in spiaggia, al trasporto di bottiglie e sostanze alcoliche e superalcoliche nelle aree demaniali.

Infine le multe: “La violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il fatto non costituisca reato, fissata in misura fissa, pari a € 450,00”.