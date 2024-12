Festa dei regali per i piccoli ricoverati al Policlinico, sport e solidarietà

Messina Futsal, Akademia Sant’Anna e Alumnime per un'iniziativa promossa dall'associazione "Solletico"

MESSINA – “La Festa dei Regali – lo Sport Unisce” per i piccoli pazienti del Policlinico di Messina. Un’iniziativa ideata e organizzata dall’associazione di volontariato “Solletico”. Appuntamento lunedì 9 dicembre, dalle 15.30, presso i reparti pediatrici del padiglione NI del Policlinico “G. Martino” di Messina. Protagonisti saranno i bambini, che riceveranno la visita di giocatori e giocatrici, staff tecnici e dirigenziali di Messina Futsal e Akademia Sant’Anna, club cittadini militanti in serie A2 rispettivamente di calcio a 5 maschile e volley femminile, e dei rappresentanti di Alumnime, associazione degli ex studenti dell’Università di Messina.

Gli atleti incontreranno e intratterranno i piccoli con momenti ludici, legati alle discipline che praticano, e di conoscenza, e regaleranno loro dei gadget. Nel corso del pomeriggio si condividerà, nell’androne al secondo piano, il gioco, mentre poi le due rappresentanze e i volontari dell’associazione Solletico si recheranno nei reparti per consegnare i doni ai bambini, compresi quelli non hanno potuto partecipare attivamente alla prima parte della festa. Tutto sarà accompagnato da disegni augurali, donati da bambini delle prime classi dell’Istituto scolastico “Ignatianum” ai loro coetanei ricoverati, e dai biscotti del panificio Laganà. L’obiettivo principale è di fare comprendere come lo sport aiuti a migliorare la salubrità della vita, la collaborazione e lo stare insieme.

Fa sapere l’associazione: “Per la concreta realizzazione di questo progetto sono stati preziosi l’impegno e la sensibilità dimostrati dal professore Carmelo Romeo, direttore Dipartimento materno ed infantile Aou “G. Martino” di Messina e dalla Pediatria: professoressa Malgorzata Wasnieska, professore Roberto Chimenz di Nefrologia Pediatrica, professoressa Eloisa Gitto di Terapia intensiva, professore Claudio Romano di Gastroenterologia pediatrica, professoressa Gabriella Di Rosa di Neuropsichiatria Infantile. E ancora: la presidente dell’associazione Solletico Leila Monteleone, la segretaria generale della stessa associazione Deborah Correnti, i dirigenti di Messina Futsal, Akademia Sant’Anna e Alumnime, con in testa i presidenti Fabrizio Caratozzolo, Fabrizio Costantino e Francesco Rende”.