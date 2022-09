Festa per la Madonna della Consolazione, Malika Ayane a Reggio. A Sanremo cantò il brano del reggino Chirico - Tempostretto

Il concerto dell'interprete e violoncellista milanese andrà a concludere i festeggiamenti profani in onore della Madonna della Consolazione

REGGIO CALABRIA – Al di là di ogni eventuale annuncio da parte di Palazzo San Giorgio, l’appuntamento più importante dal punto di vista profano per le feste patronali in omaggio alla Madonna della Consolazione adesso è ufficiale. à

Come da foto, ormai anche nei circuiti di booking legati a concerti e tour dei vari interpreti nazionali e internazionali è confermato per martedì prossimo 13 settembre il concerto della popstar italiana Malika Ayane.

Più attesa, dopo la ‘reggina’ Un po’ più in là

E c’è un motivo in più per attendere spasmodicamente l’esibizione canora della ben nota interprete e violoncellista milanese (nata da padre marocchino e madre italiana).

Gaetano Dino Chirico, fra gli autori di Un po’ più in là

All’ultima edizione del Festival di Sanremo, nel febbraio scorso, la Ayane ha infatti presentato – riscuotendo un buon successo – Un po’ più in là, poi brano finalista in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di MilanoCortina 2026.

Un brano che vanta quattro autori del terzo anno di Writing & Production fra i quali Gaetano Dino Chirico, reggino “doc” poi trasferitosi a Milano per studiare Psicologia ma col ‘germe’ della musica già dentro di lui da anni.

Così, il prossimo 13 settembre, in chiusura di Festa di Madonna, per il pubblico di Reggio Calabria sarà possibile ascoltare ‘dal vivo’, fra i successi della Ayane, anche un brano in qualche modo particolarmente ‘identitario’.

