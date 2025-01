Finanziaria regionale, Siracusano (Pd) contro il governo Schifani: “Spettacolo vergognoso”

E chiede l'intervento del proprio partito: "Va fatta chiarezza su procedure e modalità"

MESSINA – L’approvazione della legge finanziaria della Regione siciliana per Domenico Siracusano, esponente del Pd messinese, è stata uno “spettacolo vergognoso”. Il politico ha espresso il suo parere su quanto accaduto nei giorni scorsi a Palermo, spiegando: “Il principale provvedimento che il governo porta in aula, quello che dovrebbe dare il senso della visione della Sicilia e del suo sviluppo, di quali investimenti e di quali priorità si è trasformato nella indecorosa distribuzione di contributi a pioggia”.

E ha attaccato “il governo Schifani”, che “continua ed aggrava un modus operandi, già evidenziato nelle precedenti leggi di bilancio. L’intervento della segreteria regionale del Pd Sicilia è quantomai utile e necessario. Va fatta chiarezza su procedure e modalità che non possono diventare una prassi ordinaria in un territorio che patisce svariate emergenze da quella idrica a quella infrastrutturale, dall’incremento delle povertà al dissesto idrogeologico, dalla crisi della sanità alla disoccupazione. La questione, però, è profondamente politica e deve interrogare la classe dirigente siciliana, anche il Partito Democratico al suo interno”.

Infine Siracusano si chiede: “Come si rappresentano le istanze delle comunità locali tenendo conto di un quadro di complessivo? Come si sostengono legittime aspettative senza scadere in forme malcelate di spicciolo clientelismo? Il PD lavora per costruire un’alternativa che per essere tale deve riguardare il merito ed il metodo, i contenuti ma anche le modalità dell’esercizio della rappresentanza politica”.