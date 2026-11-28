Domenica 29 novembre 2026 alle 16 il dibattito pubblico organizzato da Ass.Pe.93 - Camera Minorile

L’Associazione Forense Ass.Pe.93 – Camera Minorile, con il suo presidente opnorario e coordinatore dei lavori, avv. Antonino Centorrino, con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense, dell’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia e degli Ordini degli Avvocati di Messina, Barcellona P.G. e Patti, ha promosso un evento socio – culturale e di informazione sociale aperto alla cittadinanza alla presenza delle rappresentanze istituzionali cittadine.

Saranno relatori all’incontro il sindaco di Messina, Federico Basile, il procuratore di Palmi, Emanuele Crescenti, la senatrice Barbara Floridia, che dibatteranno sul tema: “La sottrazione dei minori quale danno alla persona, alla famiglia ed alla società”.

L’evento si terrà domenica 29 novembre 2026 – alle ore 16 nella prestigiosa tenuta di Villa Cianciafara in Contrada Regia Corte, Via dell’Anno Santo – Zafferia, a Messina.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza ed ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sui diversi risvolti del tema trattato ed i possibili danni diretti ai minori (allontanamento, sottrazione, rapimento) che inevitabilmente colpiscono anche la famiglia di appartenenza (nei propri diritti ed obblighi), con danno certo ed irreversibile per la intera società (che dovrà farsene carico, anche in sinergia con le Organizzazioni internazionali con finalità umanitarie, scontandone le future conseguenze) qualora tali aspetti non fossero adeguatamente fronteggiati.

Seguirà un dibattito con possibilità di intervento tra i presenti.