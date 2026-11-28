Un incontro a Ficarazzi dove la società neroverde ha illustrato l'impegno del club nella stagione in corso

La Jsl Brolo ha presentato i progetti dell’annata sportiva a Sandro Morgaa, presidente del Comitato regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti. A rappresentare la società all’incontro, tenutosi a Ficarazzi, presso la sede regionale della LND, sono stati il presidente onorario del club Francesco Condipodero ed il direttore organizzativo Carmelo Raffaele. L’appuntamento ha rinnovato il confronto e la sinergia di intenti che la dirigenza brolese porta avanti con la FIGC. Al centro del colloquio, la partecipazione della JSL alle competizioni di calcio maschile, calcio femminile e futsal. Condipodero e Raffaele hanno illustrato gli impegni previsti nei tre settori e ribadito l’obiettivo di rappresentare Brolo e il suo comprensorio nelle diverse manifestazioni in calendario.

La presenza su più fronti è uno dei tratti distintivi del programma presentato al presidente Morgana. Accanto al calcio maschile, trovano spazio il settore femminile ed il calcio a cinque, due ambiti nei quali la JSL porta il nome del territorio sui campi dell’intera Isola. L’incontro molto cordiale ha offerto l’occasione per presentare in un unico quadro il lavoro che la dirigenza sta portando avanti nei diversi ambiti agonistici. Il presidente Morgana, da sempre molto sensibile a questo tipo di iniziative, si è congratulato con il sodalizio verdefluo per la variegata attività sviluppa nella provincia messinese e ha fatto l’in bocca al lupo per il prosieguo della stagione agonistica.

Proprio restando in tema, il weekend presenta ben quattro importanti impegni. Domani pomeriggio (sabato 28 novembre, ndr), la Jsl Women affronterà in trasferta il Melilli nella 4^ giornata del campionato femminile di Eccellenza. Entrambe le formazioni sono a punteggio pieno, ma le ragazze allenate da Carmelo Emanuele hanno giocato due partite, una in meno delle rivali. Domenica 29 si susseguiranno nel pomeriggio gli incontri: Villabate-JSL Brolo (U17), Gangi-JSL Brolo di Promozione e JSL Brolo-Comprensorio del Tindari, che si disputerà al “Comunale” con inizio alle ore 15.30.