Fondo Basile, lavori al 35%. Quasi completa la parte strutturale

Saranno realizzate 60 case per le famiglie che abitano in ambiti di risanamento a Messina

E’ pari all’80% la realizzazione della parte strutturale delle nuove case di Fondo Basile ed entro settembre sarà completata. Uno stato di avanzamento che incide per il 35% sulle lavorazioni complessive. Procedono quindi come da cronoprogramma i lavori nel cantiere di Fondo Basile/De Pasquale per la costruzione di 60 case destinate alle famiglie provenienti dagli ambiti di risanamento.

La fase di lavorazione in atto riguarda la realizzazione delle strutture in X Lam ed In particolare, risultano ultimati tre impalcati in elevazione. Sono attualmente in corso le lavorazioni finalizzate al completamento del quarto e ultimo impalcato. Procedono regolarmente anche le opere provvisionali e gli apprestamenti previsti ai fini della sicurezza.

I lavori sono stati consegnati il 24 novembre 2025 e saranno completati nel febbraio 2027. Il complesso residenziale è formato da 3 edifici strutturalmente indipendenti. Ogni edificio prevede 4 piani fuori terra e appartamenti di diversa ampiezza (45, 75 e 95 metri quadri), spazi esterni e posti auto.

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