Fondo Saccà, lavori in corso. Finite le fondazioni

Si stanno predisponendo le operazioni per procedere con gli elementi di elevazione a Messina

MESSINA – Risanamento a Messina. La struttura commissariale ha consegnato ad Invitalia lo scorso 8 giugno l’area di Fondo Saccà per la costruzione di 32 case con tecnologia innovativa e rispetto della sostenibilità ambientale. A seguire è stata immediatamente avviata la cantierizzazione e sono in corso le operazioni di realizzazione delle fondazioni in cemento armato dei due edifici.

In particolare sono state ultimate le fondazioni e si stanno predisponendo le operazioni per procedere con gli elementi di elevazione. Anche le opere provvisionali e gli apprestamenti previsti ai fini della sicurezza procedono regolarmente e in maniera coordinata con l’avanzamento delle lavorazioni.