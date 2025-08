Fondo De Pasquale e Largo Diogene, via ai progetti di riqualificazione

Il Comune di Messina vuole rendere fruibili le aree a ogni fascia d'età e valorizzare il verde urbano

MESSINA – Da una parte Fondo De Pasquale, dall’altra Largo Diogene. Sono questi i due progetti di riqualificazione annunciati dal Comune di Messina con l’obiettivo di “restituire alla cittadinanza aree inclusive, attrezzate e fruibili da tutte le fasce d’età, in un’ottica di sostenibilità ambientale e valorizzazione del verde urbano”.

Fondo De Pasquale, cosa si farà

Per quanto riguarda Fondo De Pasquale, l’intervento previsto si configura come una vera e propria riprogettazione complessiva dell’area, con l’obiettivo di trasformare la piazza in uno spazio attrattivo e fruibile da tutte le fasce d’età. Sono previsti spazi gioco e area workout per i più giovani, ma anche zone relax per gli utenti più anziani. Sarà rigenerato il verde esistente e arricchita l’area con la piantumazione di essenze arboree per garantire anche zone d’ombra

Gli interventi previsti includono: la realizzazione di nuove pavimentazioni in pietra composita rettangolare per i percorsi di completamento della piazza; una nuova pavimentazione in porfido nel percorso centrale; una pavimentazione in pietra composita quadrata per la zona relax; una pavimentazione anti-trauma nelle aree gioco e work-out; la creazione e completamento delle aree verdi; la rigenerazione vegetale complessiva; la fornitura di nuove essenze arboree; l’installazione di un nuovo sistema d’arredo urbano per le sedute; le nuove giostre per bambini e attrezzature fitness; la progettazione e realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione; il restauro delle ringhiere e dei parapetti esistenti.

Largo Diogene: gli interventi

Diversi gli interventi nell’area di Largo Diogene, inserito in un più ampio processo di riqualificazione urbana promosso dall’amministrazione comunale, finalizzato alla restituzione di spazi pubblici alla collettività, in armonia con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio cittadino. L’obiettivo è quello di valorizzare un’area strategica attraverso un progetto articolato, che prevede la realizzazione di un sistema organico di interventi capaci di coniugare fruizione pubblica e tutela del contesto naturale.

Il progetto prevede la realizzazione di nuovi percorsi interni all’area; l’installazione di attrezzature per aree gioco, work-out e nuovi arredi urbani; l’inserimento di pavimentazione anti-trauma a supporto delle nuove attrezzature; la posa di nuovi corpi illuminanti; l’installazione di un impianto di videosorveglianza; la creazione di nuove aree verdi; l’installazione di un impianto di irrigazione a servizio delle aree verdi; l’aggiunta di nuove piantumazioni; la realizzazione di orti urbani e di un orto didattico.

Mondello: “Interventi per migliorare la qualità della vita”

Salvatore Mondello, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, ha affermato: “L’obiettivo è restituire ai cittadini spazi sicuri, attrezzati, accessibili e integrati nel contesto urbano. Si tratta di interventi che non si limitano alla sola manutenzione, ma che introducono una vera e propria visione progettuale, capace di migliorare concretamente la qualità della vita nei quartieri”. La previsione, per quanto riguarda i tempi, è di 8 mesi. I fondi ricadono nei finanziamenti del Pnrr.