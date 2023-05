Formazione e lavoro per gli studenti dell'Università di Messina - Tempostretto

Formazione e lavoro al Sud Italia: il Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub, al fianco di Elis e Arces, per incontrare gli allievi dell’Università degli studi di Messina

MESSINA – Domani, venerdì 5 maggio, il Mediterranean Health Innovation Hub, con capofila l’istituto polispecialistico Cot (cure ortopediche traumatologiche) di Messina, il suo ente fondatore Elis e il Consorzio Arces, presenteranno nell’aula magna del dipartimento di Economia dell’ Università di Messina agli studenti dell’ateneo le opportunità formative e le possibili esperienze professionali che offrono in Sicilia. Nello specifico verranno illustrate posizioni aperte per tirocini curriculari ed extra-curriculari in ambito sanitario e biomedicale da svolgere presso il Mediterranean Health Innovation Hub programmi didattici orientati all’inserimento lavorativo, come Junior Consulting e Bootcamp Alten, organizzati da Elis in collaborazione con le grandi imprese italiane che fanno parte del suo Consorzio e i programmi di formazione in ambito IT del Consorzio Arces.