Forti d’Autunno, rinviati gli appuntamenti di domani

Le condizioni climatiche "instabili" hanno portato al rinvio di sette giorni. Il programma

MESSINA – A causa del meteo instabile, la prima giornata di “Forti d’Autunno“, manifestazione originariamente prevista per domani, domenica 9 novembre, è stata rinviata. Da programma avrebbero dovuto esserci le aperture di Forte Cavalli, Forte San Jachiddu e Forte Petrazza. Tutti e tre gli appuntamenti restano confermati, ma slittano di 7 se giorni. Apriranno domenica 16 novembre, il primo dalle 10 alle 17, il secondo dalle 10 alle 20 e il terzo dalle 9 alle 19.

Forti d’Autunno, appuntamenti anche il 23 novembre

Confermata per il 16 anche l’apertura dell’unico forte calabrese inserito nel programma. Si tratta di Forte Gullì – Parco Ecolandia, ad Arghillà. Aprirà i battenti dalle 10 alle 17. La kermesse si chiuderà poi domenica 23 novembre con le aperture di Forte dei Centri a Salice e Forte Puntal Ferraro, entrambi dalle 10 alle 17. In ognuno di questi forti ci saranno visite guidate tra storia e cultura, tradizione culinaria con stand dedicati alle varie specialità, mostre e artigianato.