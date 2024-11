Fra pochi giorni l’ultima superluna del 2024: sarà la più luminosa dell’anno

Abbiamo avuto molteplici momenti per ammirare il cielo notturno ma il meglio deve ancora venire

Nel 2024 abbiamo avuto molteplici momenti per ammirare il cielo notturno ma il meglio deve ancora venire. Dopo lo spettacolare sciame meteorico di ottobre e l’apparizione della cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), l’anno si chiuderà con una nuova superluna di novembre, la quarta e ultima chiuderà questo ciclo di superlune. Si tratterà della Superluna del Castoro.

Quest’anno abbiamo assistito a quattro superlune: nei mesi di agosto, settembre, ottobre e infine a novembre, un fenomeno che avverrà nei prossimi giorni. Solo che delle quattro Superlune del 2024, quella di novembre sarà la più distante dal nostro pianeta, situata a 361.867 chilometri dalla Terra.

Cos’è una Superluna e quando si verificherà a novembre?

Ci troviamo in questi giorni con una Luna crescente, che raggiungerà il primo quarto tra poco. La Luna piena del Castoro potrà essere osservata invece il prossimo venerdì 15 novembre 2024, esattamente alle 22:29, nella costellazione dell’Ariete. Sebbene il fenomeno avverrà in quel preciso momento, la Luna sarà visibile anche nella sua fase quasi completa per diversi giorni, dal 14 al 16 novembre.

Rispetto ad altre lune piene, questa sembrerà il 6,5% più grande e il 12,8% più luminosa

Per capire cos’è una superluna è fondamentale analizzare se esistono davvero differenze notevoli rispetto alla Luna che osserviamo abitualmente. La risposta è che, in termini visivi, non ci sono cambiamenti drastici.

In effetti, alcuni esperti di astronomia mettono in dubbio l’utilità del termine “superluna” in quanto fonte di confusione. In sintesi, le proprietà visibili della Luna rimangono simili, anche se ciò che varia è la distanza tra il satellite e la Terra.

La Luna segue un’orbita ellittica attorno al nostro pianeta, il che significa che la sua vicinanza alla Terra cambia costantemente lungo il suo percorso. Quando la Luna si trova nel punto più vicino si trova nel cosiddetto perigeo, mentre quando è più lontana raggiunge l’apogeo.

Una superluna si verifica durante una luna piena o nuova quando la Luna si trova al perigeo o vicino ad essa, cioè nel punto più vicino alla Terra. Questo fenomeno fa sì che la Luna appaia visibilmente più grande e luminosa nel cielo rispetto ad una normale luna piena.

Inoltre, novembre 2024 ci porterà la tanto attesa pioggia di stelle cadenti delle Leonidi. La sua attività di picco avverrà due giorni dopo la superluna, il che potrebbe influire sulla visibilità ottimale. Il picco dell’attività sarà raggiunto il 17 novembre intorno alle 05:00.