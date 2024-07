Frana di Letojanni, lavori finiti. Aprono entrambe le carreggiate

ll 12 luglio alle 12 ultimo sopralluogo, subito dopo il via libera

LETOJANNI – Ci sono voluti quasi nove anni ma adesso i lavori per la riapertura di entrambe le carreggiate sono terminati. Si può archviare la frana di Letojanni? Decisamente sì. La riapertura è prevista venerdì 12 luglio, e non più il 20 luglio, come si prevedeva in precedenza. Ci sarà domani un sopralluogo alle 12 e intorno alle 14 apriranno davvero entrambe le carreggiate.

Ma torniamo indietro: frana a ottobre 2015 e galleria aperta ad agosto 2023. Per quasi otto anni, nel famigerato tratto di Letojanni, il traffico autostradale è stato indirizzato tutto sulla carreggiata lato mare mentre negli ultimi dieci mesi è tornato tutto sulla carreggiata lato monte, per consentire i lavori a valle.

Si sperava di concludere tutto e riaprire entrambe le carreggiate entro il 2023, poi a marzo 2024, ora a giugno… Ma stavolta è davvero quella buona, come anticipato dal direttore generale del Cas, Franco Fazio.

