Frana di Letojanni, lavori finiti dopo 9 anni e 2 mesi

Concluse anche le “lavorazioni marginali”, entrambe le carreggiate tornano transitabili a due corsie

Lo scorso 2 luglio era stata aperta la carreggiata lato mare, il 12 luglio anche quella lato monte. Ma i lavori per la frana di Letojanni, in realtà, sono poi dovuti riprendere.

Il 19 agosto si è allagato il tratto di autostrada all’uscita della nuova galleria. Così dal 2 al 27 settembre di nuovo “parzializzazione della carreggiata… mediante chiusura alternata della corsia di emergenza, marcia o sorpasso, secondo esigenze”, richiesta dall’Ufficio commissariale governativo contro il dissesto idrogeologico, per la “messa in pristino e rimozione delle difformità esecutive nella realizzazione dei lavori dallo stesso ufficio posti in essere”.

Lavori poi prorogati fino al 19 ottobre ma, anche dopo, la galleria è rimasta percorribile a corsia unica. Infine “dal 5 al 13 dicembre, per l’esecuzione di lavorazioni marginali e secondarie in autostrada in corrispondenza della galleria Letojanni, è stata disposta la parzializzazione della carreggiata mediante chiusura alternata della corsia di emergenza, marcia o sorpasso, secondo esigenze”.

Questa volta, almeno, sembra l’ultima. Conclusi anche questi lavori “marginali e secondari”, l’autostrada è ora finalmente percorribile a due corsie per senso di marcia, su entrambe le carreggiate. La frana risale alla notte del 2 ottobre 2015. Alla fine la circolazione è stata ripristinata dopo nove anni, due mesi e dodici giorni.