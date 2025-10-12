Fratelli tutti ma botte da orbi e l’ultima tentazione di De Luca

7 giorni d'ordinaria follia tra le polemiche sulla casa d'accoglienza e la pazza idea del capo di ScN di riprendersi il "giocattolo" a Messina. Senza dimenticare Buonocuore

7 GIORNI D’ORDINARIA FOLLIA – La settimana a Messina è stata segnata dalle aspre polemiche politiche sulla gestione della casa d’accoglienza “Fratelli tutti”. Fra Giuseppe Maggiore, cappellano della stazione, non condivide, “ascoltando gli ospiti e altre persone”, che “l’assistenza a senza tetto sia affidata a operatori inesperti”. A sostenerlo è stata anche la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino ma la cosa non è stata gradita dal frate: “Mi tengo lontano dalle speculazioni politiche”. E lo scontro si è acceso ancora di più con l’intervento dell’assessora ai Servizi sociali Alessandra Calafiore contro l’ex collega di Giunta.

L’accusa è di strumentalizzare la vicenda per “visibilità politica, gettando discredito su un servizio che funziona, è trasparente e mette al centro la dignità delle persone accolte”. Il tutto con tanto di stoccata ai blitz da “sceriffa” quando la senatrice era assessora della Giunta De Luca: “Io stessa sono dovuta intervenire più volte, a favore di persone che vivevano una marginalità estrema, per rimediare ai danni di quel suo modo di gestire”.

Botte da orbi, insomma, intorno a “Fratelli tutti”. Il rischio concreto, nelle polemiche politiche, è che prevalga la corsa all’attacco, dimenticandosi il contenuto. A quel punto, il tema della casa d’accoglienza diventa secondario o pretestuoso. E il fine si perde di vista. In fondo, questo intende dire fra Giuseppe, non volendo entrare nelle diatribe personali in salsa politica: fate le verifiche necessarie ma senza cadere nel frastuono mediatico in cui tutto si confonde. Cosa che spesso accade pure a livello nazionale.

Nel frattempo, Cateno De Luca striglia su Facebook la Giunta Basile e minaccia di “staccarle la spina”: “Ho detto a tutti che se non si scrollano di dosso la sindrome del Re Sole, ritornando immediatamente a quei principi che hanno spinto i messinesi a liberarsi dalla cappa che opprimeva la città, possiamo staccare la spina immediatamente. Io non adoro i cerchi magici e politicamente faccio valutazioni per valorizzare l’autentico spirito di servizio della politica, mettendoci la faccia e prendendomi la responsabilità delle mie scelte. Cerco di scegliere le persone che ritengo migliori per il ruolo da ricoprire ma capita spesso che il delirio di onnipotenza del ruolo possa far perdere la retta via, nella selva oscura della gestione del potere, derivante dall’essere politicamente preposto a un pezzo della macchina amministrativa”.

De Luca, i consigli della mamma e i dubbi sull’aver scelto bene il successore

In più, si sa, la mamma è sempre la mamma. E che cosa le “suggerisce” sempre in chiave social, comunica il leader del progetto “TiAmoSicilia” e e di Sud chiama Nord? Parole taglienti: “Ricordati sempre che la poltrona può cambiare le persone e poi tu ne paghi le conseguenze perché hai la colpa di aver creduto di aver scelto il tuo successore migliore rispetto ad altri”.

Insomma, l’ex “Scateno”, ormai integrato nel centrodestra in chiave regionale e nazionale, è tentato dal riprendersi il suo “giocattolo”. Ma esiste il pericolo della “minestra riscaldata”. Gli scenari stanno cambiando e, più che rimproverare i suoi sui social, da capo indiscusso, dovrebbe studiare i punti di debolezza della Giunta Basile e aiutare il sindaco ad affrontarli. Ma a livello mediatico quello che emerge, anche qui, è l’ego del protagonista. E Messina rischia di scomparire, di rimanere sullo sfondo. Città complessa e complicata, martoriata e bisognosa di un progetto chiaro e incisivo nel segno della sua rinascita.

In generale, da tutti i politici, di maggioranza o opposizione, ci aspettiamo meno politica spettacolo e più sostanza. Testa bassa e pedalare. please.

Ultima menzione per la consigliera Cettina Buonocuore. Le sue dichiarazioni nel dibattito su Atm hanno provocato una reazione unanime: “Non è che tutti i lavoratori hanno voglia di lavorare, a volte ci vuole la bacchetta, perciò facciamoci questa domanda, ma sono tutti consapevoli del lavoro che fanno e di quello che fanno? Quindi chi ha a che fare col pubblico sa come ragionano”. Poi la consigliera eletta nel centrosinistra e subito passata nel gruppo mistro, e oggi capogruppo di Forza Italia, ha precisato di essere stata frantesa. Ma, nel frattempo, è riuscita anche a essere criticata dal suo stesso partito. Versodi lei tante stoccate, in misura maggiore rispetto a quando salutò a Palazza Zanca la lista De Domenico per approdare subito nel gruppo misto.

Tuttavia, domani un altro giorno e presto la tempesta sarà dimenticata. Provaci ancora, consigliera Buonocuore, magari con un intervento sorprendente ma che non si presti a equivoci. Le vie della politica possono essere strabilianti. O quasi.

