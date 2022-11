Frisone (Power Team): "Che divertimento il nuoto Master" - Tempostretto

Allenamenti serali, per venire incontro a chi studia o lavora, e differenziati in base alle caratteristiche degli atleti

MESSINA – Sempre più persone si affacciano alle discipline sportive Master in cui si compete per età e dove il livello richiesto non è certo agonistico. Abbiamo incontrato Alessandro Frisone, responsabile nuoto Master della Power Team Messina, che ci ha raccontato del gruppo che allena composto da una trentina di persone e di cui ci confessa “hanno tutti voglia di nuotare e sono gioiosi in acqua”.

La Power Team si allena nella piscina scoperta di Villa Dante, che gestisce insieme all’Ossidiana (società di pallanuoto), Ulysse (nuoto) e Calypso (nuoto sincronizzato). La società powertina non è comunque l’unica che in provincia di Messina ha degli atleti Master, per quanto riguarda il nuoto anche l’Ulysse ha un proprio settore così come la Swimblu, società di nuoto di Milazzo.

Il nuoto Master funziona perché prevede degli allenamenti mirati in base alle esigenze tecniche e allenamenti differenziati in base al livello di ognuno. Il gruppo della Power Team Messina accoglie ragazzi dai 14 fino ad atleti di 60 anni. Il clima è “gioioso”, ci racconta Frisone, e in acqua si nuota accanto a fratelli, sorelle e “abbiamo anche un papà e una figlia”.

Frisone, Power Team: “Soddisfatto del gruppo”

“Il numero di atleti Master è aumentato – spiega Frisone – frutto del lavoro svolto nelle due stagioni passate. Iniziata da poco la terza e contiamo su una trentina di nuotatori. Si sceglie il nuoto Master per la varietà dell’allenamento, differenziamo gli atleti in base alle loro caratteristiche: fondisti e velocisti separati, una maggior attenzione inoltre per chi ha iniziato da poco con più sedute di tecnica. Gli atleti sono gioiosi in acqua, ci alleniamo tanto, ci alleniamo bene e ci divertiamo. Vengono perché vogliono venire e hanno voglia di nuotare”.

“Saremo pronti a gareggiare”

“Le novità? Da quest’anno abbiamo introdotto il quarto allenamento settimanale, oltre il lunedì, mercoledì e venerdì saremo in acqua anche il sabato. Se per i primi tre giorni abbiamo orali serali, per venire incontro alle esigenze di chi lavora o studia, il sabato l’allenamento è alle ore 12. Altra novità è l’aumento del minutaggio in acqua, gli allenamenti non sono più di un’ora, ma di un’ora e venti.

Gli obiettivi per questa stagione? Negli anni passati causa Covid, prima con la sospensione delle gare e lo scorso anno con le restrizioni, non abbiamo gareggiato. Da quest’anno, circa i tre quarti della squadra, prenderanno parte alle gare sia in vasca che in acque libere. Alcuni atleti che si allenano con noi hanno a luglio fatto la traversata. Pensiamo di implementare il nuoto in acque libere partecipando anche al Grand Prix Sicilia Openwater il prossimo anno”.

Il gruppo Master della Power Team

Di seguito i 31 tesserati Power Team Messina nel gruppo Master: Maria Calapai, Gabrio Mazzola, Armando Bressan, Erica Lo Grande, Fabrizio Perri, Elisabetta Perri, Martina Raymo, Beatrice Raymo, Chiara Picciolo, Claudia Riggio, Emanuele Dizione, Santi D’Andrea, Dario Lauria, Devanand Smedile, Carlo Nucita, Asia Mondo, Giulia Mondo, Giuseppe Pagliuca, Chiara De Stefano, Maria Laura Peditto, Loris Bartolone, Alessandro Frisone, Samuele Milano, Giovanni Lo Presti, Giuseppe Grasso, Giuseppe Melazzo, Fabrizio Turiaco, Salvatore Giordano, Noy Gaon, Bartolo Celona, Annalisa Sorrenti.

