Furto in casa, 32enne arrestato. Il proprietario aveva ricevuto l’allarme sul telefono

Il proprietario di un appartamento della zona nord di Messina aveva installato sul suo telefono cellulare l’allerta anti-intrusione del sistema di allarme

Ieri mattina, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno arrestato, in flagranza di reato, un 32enne georgiano, per il reato di rapina impropria a seguito di furto in abitazione.

Dalla ricostruzione dei Carabinieri, il proprietario di un appartamento della zona nord di Messina, ricevuto l’allerta anti-intrusione del sistema di allarme installato sul suo telefono cellulare, aveva contattato immediatamente il 112 e, nel rientrare in casa, aveva sorpreso due uomini davanti a casa, mentre scappavano dopo che avevano commesso il furto.

L’immediato intervento di una pattuglia del Nucleo Radiomobile, su attivazione della Centrale Operativa del Comando Provinciale che aveva ricevuto la segnalazione al numero di pronto intervento, ha permesso di bloccare sulla porta di ingresso del condominio un uomo, poi identificato nel 32enne, subito sottoposto a controllo e perquisizione, mentre il complice si è dileguato.

Addosso all’indagato, i militari hanno trovato e sequestrato un cacciavite e una piastrina in plastica, verosimilmente utilizzati per lo scasso, nonché l’intera refurtiva, comprendente preziosi e orologi, oltre alla somma di 300 euro, restituita al proprietario di casa.

Condotto in caserma in stato di arresto, una volta ultimate le formalità di rito, il 32enne è stato poi portato al carcere di Messina Gazzi.