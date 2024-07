Furto in casa a Santa Lucia, estrae la pistola e ruba 200 euro: 46enne arrestato

La rapina in un'abitazione insieme a due complici. L'uomo, l'unico armato, è stato trovato grazie alle telecamere

MESSINA – A distanza di mesi dal 2 dicembre 2023, data del furto, un 46enne è stato arrestato e portato in carcere per aver rapinato un’abitazione insieme ad altri due complici. L’uomo, in quell’occasione, ha estratto una pistola e l’ha puntata contro l’inquilino, presente all’interno dell’appartamento, per farsi consegnare 200 euro. La misura cautelare è scattata dopo le indagini condotte anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, esaminate dal personale della sezione antirapina della squadra mobile di Messina.

Da lì si è risaliti ai tre autori. Il 46enne, che impugnava la pistola, è stato arrestato e portato in carcere mentre la posizione dei due complici è ancora al vaglio degli inquirenti.