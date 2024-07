G7 Commercio, Tajani: La scelta della Calabria non è stata casuale”

VILLA SAN GIOVANNI – Il G7 commercio si impegna “al mantenimento di un sistema commerciale multilaterale libero ed equo, basato su regole e orientato al mercato, nonché a rafforzare la resilienza e la sicurezza economica”. E’ quanto si legge nella nota conclusiva del G7. Convinti che il commercio sia “motore di crescita, benessere e sviluppo”, i sette intendono coinvolgere i “partner a livello globale, incluso l’Indo-Pacifico, l’America Latina e l’Africa”. Inoltre si sottolinea “la necessità di proseguire gli sforzi finalizzati alla riforma delle funzioni di monitoraggio, delibera, negoziazione e risoluzione delle controversie dell’Wto”. Dal canto suo il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha spiegato poi come la scelta della Calabria non sia stata casuale, ma voluta per accendere i riflettori e prestare attenzione ad una regione che merita di crescere potendo contare sul più grande porto italiano che può diventare punto di riferimento del commercio mondiale. Tant’è che il documento finale del vertice dei ministri del commercio, porta il nome della Calabria.