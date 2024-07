G7 del Commercio. Tajani: “Positivi gli incontri con i partner”

VILLA SAN GIOVANNI – Al termine della prima giornata del G/ del Commercio che si sta svolgendo a Villa San Giovanni, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato di come è stato fatto in modo che il G7 non fosse un modo per arroccarsi in difesa di un’alleanza che non vuole confrontarsi con gli altri, da qui la decisione di aprire a tutti i paesi del mondo, a partire dal Brasile che presiede il G20.

“Solo così – ha spiegato ancora Tajani – si rafforza il dialogo con realtà diverse dal G7, gli incontri sono stati molto positivi con i nostri partner. Tutti pensiamo che dobbiamo lavorare per migliorare l’organizzazione mondiale del commercio perchè è cambiato il mondo”.