Galati Mamertino. Memorial Carmelino Sutera, tutti i premi

Galati Mamertino – La banda musicale Giuseppe Verdi è tornata a omaggiare Carmelino Sutera, il vice maestro musicale scomparso prematuramente in un incidente in moto. La nona edizione del premio dedicato al componente dell’associazione concertistica che vanta oltre 90 anni di attività ha celebrato con una serata emozionante di musica il ricordo di Carmelino ed ha assegnato i riconoscimenti ai giovani galatesi che hanno brillantemente concluso i loro studi e ai cittadini che rendono lustro alla cittadina con il loro lavoro.

I due premi alla carriera sono così andati a Luciano Armeli, insegnante e scrittore che ha contribuito a formare all’impegno civico e allo studio tanti giovani galatesi ed a Nino Serio, curatore della pagina social TuttoGalatiMamertino, ormai centro di riferimento di tutta l’area nebroidea e amato dai galatesi che vivono altrove.

La targa è andata anche ai laureati con 110 nelle rispettive facoltà: Alessia Castano,

Serena Fabio, Alisia Campisi, 110 e Giorgia Truglio (110 e lode), Alessandra: Giuseppe Carcione (110 e lode), Ludovica Parafioriti (con lode).