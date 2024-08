Galleria Telegrafo verso l’apertura in direzione Messina. Ecco quando

Sta per finire l'incubo per gli automobilisti che dalla zona tirrenica si spostano verso Messina. Ancora attesa per l'altra direzione

L’obiettivo era venerdì 2 agosto, cioè oggi. Bisognerà attendere ancora un giorno o due. Sta per finire l’incubo per gli automobilisti che si muovono dalla zona tirrenica a Messina perché stanno per concludersi i lavori alla galleria Telegrafo.

“Termineranno domani sera (cioè sabato sera, ndr) – dice il direttore generale del Consorzio Autostrade Siciliane, Franco Fazio -. Contiamo di riaprire domani stesso o al massimo domenica mattina”.

Le code proseguono su corsia unica anche oggi, nonostante l’apertura del viadotto Ritiro, lo scorso 30 luglio, ma era tutto previsto. In direzione Messina sono quindi le ultime ore di passione, a distanza di dodici anni dall’avvio dei lavori. In direzione Palermo, invece, bisognerà attendere ancora un’altra settimana: l’obiettivo, in questo caso, è venerdì 9 agosto.