Ganzirri celebra la tradizione nella XX edizione del concorso per il miglior presepe

Messina. L'evento è stato dedicato a Ivan Pagano. Premi per parrocchie, scuole e privati

Molto partecipata la cerimonia di premiazione della XX edizione del concorso per il miglior presepe, organizzato dalla VI municipalità e ospitato presso il plesso Petrarca dell’istituto comprensivo Paradiso, a Ganzirri. L’evento è stato dedicato a Ivan Pagano, giovane prematuramente scomparso e appassionato partecipante del concorso. Durante la manifestazione la madre, Angela Maio, ha ricordato con affetto la creatività e le abilità artigianali del figlio.

Il presidente della VI municipalità, Francesco Pagano, ha manifestato soddisfazione per il successo della manifestazione, patrocinata dal comune e realizzata con il supporto dell’associazione culturale Daf: “Questo evento si inserisce in un progetto più ampio che, sin dai primi giorni di dicembre, coinvolge la nostra municipalità in visite agli ospedali ortopedico di Ganzirri e AO Papardo, oltre che nelle case di cura del comprensorio, accompagnati dallo zampognaro Enzo Giordano e dal pupazzo di neve Frosty, interpretato da Marco Peschiera”, ha dichiarato.

“Un gesto semplice ma ricco di significati in cui la solidarietà e la gentilezza possono fare la differenza”, ha aggiunto il presidente della terza commissione cultura, sport e tradizioni popolari Giovanni Donato e che ha, inoltre, presieduto la giuria che assegnataria dei riconoscimenti, composta dai consiglieri Giovanni Francesco Russo, Antonino Biancuzzo, Massimo Costanzo e dall’esperto di arte presepiale Nicolò Donato.

I premi

Tre le categorie di presepi premiati:

Nella categoria "scuole" a classificarsi al terzo posto l'istituto plesso Sperone Evemero da Messina con un presepe dedicato alla maestra Catalano Graziella (hanno ritirato le maestre Longo Maria e Arena Angela); secondo classificato il plesso statale infanzia Evemero da Messina- Ganzirri; primo classificato la classe I A dell'istituto Francesco Petrarca.

Per la categoria privati : terzo classificato Rotondo Antonio; alla seconda classificata Micari Maria ed al primo classificato Natale Crisostamo.

Novità di quest'anno il premio "originalità" al presepe più innovativo ma sempre rispettoso della natività consegnato a Marcello Paone.

L’evento è stato presentato dall’avvocato Silvana Paratore, legale esperta di politiche sociali che ha ribadito come il concorso, oltre a promuovere il talento artistico, rappresenta una importante occasione per valorizzare le tradizioni locali ed il senso di appartenenza al territorio di una comunità. Presenti alla manifestazione gli assessori Vincenzo Caruso e Antonino Carreri.