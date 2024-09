Ganzirri. Diminuiscono le barriere stradali ma non il doppio senso FOTO

Ripulito il tratto in cui termina il senso unico ma la richiesta di allungare il doppio senso resta lettera morta

Per tredici anni è stato un monumento al degrado in una delle zone potenzialmente più belle di Messina. Finalmente il Comune è intervenuto per ridare un minimo di decoro ad un tratto di via Lago Grande, quello dove avviene il passaggio da senso unico a doppio senso.

Un passaggio delimitato da orribili barriere stradali “new jersey”, che sapevano di provvisorio e invece sono diventate definitive. Adesso, almeno, quella delimitazione è stata ridotta, il tratto è stato ripulito e l’indicazione è affidata alla nuova segnaletica orizzontale.

La richiesta dei residenti

Ma perché il senso unico? Perché le auto parcheggiate su entrambi i lati della carreggiata non consentono il regolare passaggio in entrambi i sensi di marcia. Se, però, questo è vero fino all’incrocio con la via Antonio Bonfiglio, poco dopo l’ultima delle pescherie, non altrettanto avviene per i seguenti trecento metri, dove non ci sono più attività commerciali.

In quel breve tratto, allora, potrebbe tornare il doppio senso, anche perché lì i parcheggi su entrambi i lati della carreggiata non servono, tanto che già sono oggi poche le auto in sosta e resta lo spazio anche per il passaggio dei bus, che si muovono solo in direzione nord. Né cambierebbe granché con un’ipotetica pista ciclabile.

La richiesta era stata avanzata qualche anno fa con una raccolta firme dei residenti ma è rimasta lettera morta.

I potenziali vantaggi

Quali i vantaggi? Chi deve arrivare a Ganzirri da nord oggi deve fare tutto il giro del lago perché da via Adolfo Romano, in direzione sud, s’incontra un breve tratto in senso contrario (via Galluccio) e poi una serie di stradine strettissime, impraticabili ai più.

Potendo recarsi in via Marina da via Antonio Bonfiglio, invece, si avrebbe la possibilità di andare in direzione sud senza dover fare l’intero giro del lago. Il senso unico resterebbe da qui in poi, nel tratto più stretto, quello in cui si concentrano attività commerciali e parcheggi a volte anche… creativi.

Nessun rischio di intasamento in via Marina perché chi deve andare verso il centro, invece, potrà continuare a farlo tramite via Lago Grande ovest o la Strada Panoramica perché non avrebbe alcun vantaggio a farlo tramite via Marina.