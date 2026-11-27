Confronto con i commercianti a Palazzo Zanca in vista della prosecuzione dei lavori

Si è tenuto questa mattina, a Palazzo Zanca, un nuovo incontro istituzionale con i commercianti di Ganzirri, alla presenza del Consiglio della VI Municipalità, dell’assessore Francesco Caminiti, dell’ing. Giuseppe Colao e del consigliere comunale Paolo Alibrandi.

Al centro del confronto, l’individuazione di soluzioni viabilistiche alternative, proposte dalla vicepresidente della VI Municipalità, Francesca Mancuso, in previsione della prosecuzione dei lavori per il convogliamento delle acque bianche e successivamente formalizzate attraverso una nota indirizzata all’assessore Caminiti e agli uffici comunali competenti.

La successiva fase del cantiere prevede, infatti, la realizzazione di una condotta che, partendo da via Elettra Pollastrini e attraversando via Lago Grande, dovrà risalire lungo via Michelangelo Vizzini fino a ricongiungersi con via Marina, consentendo il corretto funzionamento del sistema di pompaggio delle acque bianche.

Tali interventi comporteranno la chiusura di via Filomena Delli Castelli (nella foto), conosciuta come discesa della polleria, privando Ganzirri di un importante collegamento con via Lago Grande e rischiando di aggravare ulteriormente le difficoltà delle attività commerciali, già fortemente penalizzate dal protrarsi del cantiere.

Nello specifico, è stata richiesta la valutazione della fattibilità tecnica dei seguenti interventi:

la riapertura, contestualmente alla chiusura di via Filomena Della Castelli, di una corsia in discesa lungo via Elettra Pollastrini, successivamente all’installazione dell’impianto di sollevamento, e di una corsia lungo il successivo tratto di via Lago Grande, fino all’intersezione con via Michelangelo Vizzini;

il mantenimento di una corsia transitabile lungo via Michelangelo Vizzini durante le operazioni di posa della condotta, qualora la larghezza della carreggiata e le condizioni di sicurezza lo consentano;

la riapertura del tratto di via Lago Grande compreso tra via Consolare Pompea e via Elettra Pollastrini, sottostante piazza Cutugno, anche attraverso la predisposizione di un manto stradale provvisorio.

È stato inoltre richiesto che il nuovo assetto viabilistico sia corredato da un’adeguata segnaletica direzionale e che ogni variazione alla circolazione venga comunicata con congruo anticipo alla VI Municipalità, affinché quest’ultima possa garantire una tempestiva informazione ai residenti e agli operatori commerciali.

«La prosecuzione dei lavori è necessaria, ma è altrettanto importante che ogni nuova chiusura sia accompagnata, ove tecnicamente possibile, dall’attivazione di percorsi alternativi. Non possiamo prescindere dalle difficoltà che i commercianti stanno affrontando da mesi. È indispensabile una programmazione delle lavorazioni che tenga conto non soltanto delle esigenze del cantiere, ma anche della quotidianità dei residenti e della sostenibilità economica delle attività commerciali del villaggio», dichiara la vicepresidente Mancuso.

Le proposte formalizzate sono ora sottoposte all’attenzione degli uffici competenti, affinché ne venga valutata la fattibilità tecnica prima dell’avvio della successiva fase del cantiere, con l’obiettivo di garantire la prosecuzione delle opere senza compromettere ulteriormente l’accessibilità a Ganzirri.

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