Gelbison-Acr Messina, Romano: “Oggi partita perfetta vinta meritatamente”

Le parole di mister Romano dopo la vittoria che vede la squadra conquistare sul campo 20 punti

Giuseppe Romano, allenatore dell’Acr Messina commenta con orgoglio la vittoria ottenuta in casa della Gelbison per 0-1. Il tecnico sottolinea come la squadra abbia ottenuto sul campo 20 punti, stia giocando un campionato praticamente senza preparazione atletica estiva e, anche se non ci torna, sappiamo avere bisogno di rinforzi che ancora non sono arrivati.

Queste le sue parole dal “Valentino Giordano”: “Oggi è stata una partita difficilissima però credo che l’abbiamo interpretata bene. Una grande partita e una vittoria meritata, complimenti ai ragazzi perché non era facile vista la penalizzazione. Il nostro cammino invece è ottimo perché i ragazzi stanno facendo benissimo e oggi in particolare una partita perfetta vinta strameritatamente. Noi siamo in ritardo rispetto alle altre squadre perché non abbiamo fatto nessun tipo di preparazione. I ragazzi sopperiscono con l’attaccamento alla maglia, lavorando e i risultati li stanno premiando. Saverino e Touré? Sono due giocatori importanti che ci danno qualcosa in più quando sono in forma, ma io elogio tutta la squadra. Oggi non abbiamo rischiato nulla dietro in difesa e in ripartenza potevamo fare ancora male. Chi è entrato dalla panchina non ha lesinato energie ed è stato concentrato. Obiettivi? Il Messina deve arrivare alla salvezza cercando di uscire dalla zona playout e fare una salvezza tranquilla. Noi avremmo 20 punti e saremmo in una situazione di classifica importantissima senza penalizzazione invece siamo ancora ultimi. Bisogna lavorare e lottare, se riuscissimo in quest’impresa varrebbe più di una vittoria di un campionato”.

*fonte dichiarazioni radio “Studio 55”