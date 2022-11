"GentilMEnte rispetta Messina", via alla campagna. "Serve senso civico" VIDEO - Tempostretto

Una campagna pubblicitaria per convincere i messinesi a non parcheggiare sugli scivoli per disabili o sulle strisce pedonali

Lanciata la campagna “GentilMEnte rispetta Messina”. Una campagna di educazione civica, promossa dall’amministrazione comunale, in sinergia con l’Azienda Trasporti Messina, disponibile online sui canali social del Comune, sui bus e pensiline Atm e sulla cartellonistica dislocata in città.

Un’iniziativa in linea con le tante segnalazioni che come testata riceviamo e che è anticipata da Tempostretto sabato scorso.

Basile: “Rispetto per gli altri cittadini”

“La campagna ‘GentilMEnte rispetta Messina’ – ha spiegato il sindaco Federico Basile – parte ufficialmente oggi con i banner informativi e formativi che riguardano i parcheggi, le strisce pedonali, le doppie file, stalli per disabili e scivoli per le persone non vedenti, in coincidenza con l’avvio dell’isola pedonale, ma questa campagna informativa rappresenta anche un segnale per far comprendere alla cittadinanza quali siano i comportamenti da tenere nel rispetto dell’intera collettività. Non è corretto lasciarsi andare ad azioni in cui prevale l’egoismo e l’interesse del singolo, se quello stesso atteggiamento penalizza al tempo stesso gli altri cittadini. In sintesi tutto ciò appartiene ed è legato al nostro senso civico, di cui ho parlato in precedenti occasioni e che non riguarda soltanto la spazzatura e la raccolta differenziata, ma si riferisce al rispetto della nostra città a 360 gradi in ogni ambito e in qualsiasi attività”.

Mondello: “Serve cambio culturale”

“Siamo perfettamente consapevoli – ha proseguito il vicesindaco Salvatore Mondello nel corso dell’incontro con i giornalisti – che il riscontro positivo di alcune nostre iniziative, compresa la campagna presentata oggi, passa soprattutto attraverso un cambio di passo sotto l’aspetto culturale. Mi preme sottolineare che alcuni atteggiamenti sbagliati e da correggere vengono giustificati da problematiche che invece sono inesistenti. Non comprendo il motivo per cui una parte della cittadinanza accetta le regole, quando ci troviamo in altre realtà cittadine, e le stesse vengono trasgredite a Messina dalle stesse persone. La campagna proseguirà in una prima fase per le festività natalizie, ma é scontata l’estensione futura anche in altri ambiti per un’informazione capillare e costante”.

La presentazione con l’assessore Mondello, il sindaco Basile e il presidente Atm Campagna

“GentilMEnte rispetta Messina” prevede pubblicità informativa su 40 autobus e su 39 pensiline Atm; video andranno in onda sugli schermi degli autobus Atm; cartellonistica in città dal 9 al 23 dicembre: 5 cartelloni dimensione 6×3 e 13 cartelloni dimensione 140×200. Definita anche una campagna social sui profili Facebook e Instagram del Comune di Messina fino al 7 gennaio 2023; sui social post con le foto dei parcheggi selvaggi.

Campagna: “Dopo le rimozioni le fermate dei bus sono libere”

“Siamo felicissimi – ha concluso il presidente di Atm, Giuseppe Campagna – di mettere a disposizione dell’Amministrazione comunale i nostri mezzi per la diffusione di questa campagna di sensibilizzazione. A seguito dell’intervento del servizio di rimozione, curato da Atm, stiamo notando che le nostre fermate adesso sono più libere, ma il nostro augurio è che si arrivi ad una normalità di comportamenti ed iniziative, come quella di oggi, non possono che essere accolte con grande soddisfazione”.

Articoli correlati