Giallo in mare a Giardini Naxos, recuperato sub cadavere

Il corpo, recuperato dalla Guardia Costiera, è stato individuato davanti la spiaggia di San Pancrazio

Indagini in corso a Giardini Naxos dove nella tarda mattinata di oggi è stato recuperato in mare il corpo senza vita di un sub. Dai primissimi accertamenti pare si tratti di un uomo di mezza età della zona, forse deceduto per un malore durante l’immersione, ma le indagini sono state appena avviate sia per stabilire l’esatta identità che le cause della morte.

Il cadavere di un sub è stato individuato ad una trentina di metri dalla battigia della zona di San Pancrazio e recuperato dalla Guardia costiera locale. Saranno i carabinieri della Compagnia di Taormina adesso a lavorare per fare luce sul giallo del ritrovamento.