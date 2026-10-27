Giardini Naxos. 12 grammi di droga, arrestato 45enne

Aveva con sé 6 grammi di hashish e meno di un grammo di cocaina. In casa altri 5 grammi di hashish

Ieri notte, a Giardini Naxos, i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestato, in flagranza di reato, un 45enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

L’arresto è stato operato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile che hanno intercettato l’uomo mentre si spostava a bordo di una bicicletta elettrica lungo una via del centro. L’atteggiamento sospetto dell’uomo ha indotto i Carabinieri a fare una perquisizione personale, nel corso della quale sono stati trovati nella sua disponibilità 6 grammi di hashish e 0,8 grammi di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di scoprire e sequestrare ulteriori 5 grammi di hashish, nonché strumenti verosimilmente utilizzati per il confezionamento e il taglio della droga.

In ragione di quanto emerso, il 45enne è stato quindi arrestato, mentre lo stupefacente sequestrato sarà consegnato ai Carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio del caso.