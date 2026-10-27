L’Unime del nuoto apre la stagione con un secondo posto al Memorial Borracci

Nel fine settimana il gruppo al completo ha preso parte alla manifestazione di Lamezia Terme

Prima ancora che partano le gare in Sicilia, prima prova tempi il prossimo fine settimana tra Palermo e Paternò dove saranno impegnate le messinesi, la Ssd UniMe ha preso parte al IV Memorial Massimo Borracci che si è tenuto a Lamezia Terme sabato 24 e domenica 25 ottobre scorsi. Buone prove per gli atleti del gruppo diretto da Diego Santoro che nonostante siano agli inizi della stagione hanno mostrato tempi interessanti.

Al termine della manifestazione i grigio-azzurri hanno raccolto in totale 25 medaglie, 10 d’oro, 8 d’argento e 7 di bronzo. In classifica generale superata quota 400 punti che ha permesso loro di chiudere al secondo posto in classifica di società alle spalle dell’Olimpica Salentina che ha chiuso ad una settantina di punti avanti. Tra le formazioni messinesi era presente anche l’Ulysse che ha vinto un argento e ha chiuso in top10 in ottava posizione.

Novità in casa universitaria con i tesseramenti di Giada Marchese, forte dorsista palermitana che detiene record regionali e ha partecipato alle manifestazioni nazionali, Giorgia Di Mario, atleta fino alla passata stagione alla Swimblu che studiando a Messina usufruirà delle agevolazioni studente-atleta, infine Aurora Furci, atleta calabrese che ha sposato il progetto universitario. Da segnalare anche l’ottima prova della piccola Esordiente A Alice Miloro che fa segnare il nuovo record regionale nei 50 stile libero in 28″51 migliorando un primato che resisteva da oltre tre lustri.