Hockey, la Ssd Unime si qualifica alla Final Four di Coppa federale

I grigio-azzurri dopo la vittoria nella quinta giornata contro la Raccomandata Giardini prenotano il viaggio a Torino a metà novembre

MESSINA – La Ssd UniMe supera in trasferta la Gs Raccomandata Giardini per 5-1 e conquista con una giornata d’anticipo la qualificazione alla Final Four di Coppa Federale, in programma a Torino il 14 e 15 novembre. Un risultato importante per la formazione messinese, che continua a guidare il Girone D e si assicura un posto tra le quattro squadre che si contenderanno il titolo nazionale.

Sul campo della Gs Raccomandata Giardini, la squadra allenata da Antonio Spignolo offre una prestazione convincente, confermando la crescita del gruppo e la capacità di affrontare con personalità anche gli impegni più delicati. A sbloccare il risultato è Aldo D’Andrea, al rientro in campo e al suo esordio stagionale, autore di una doppietta al 7’ e al 16’. Al 23’ arriva anche la rete del capitano Michele Malluzzo, che indirizza ulteriormente la gara a favore dei grigio-azzurri.

Nella ripresa la Ssd UniMe continua a gestire il confronto e allunga con Deshan Tharuka al 42’, sempre più incisivo in questa fase della competizione, e con la seconda marcatura personale di Malluzzo al 47’. Nel finale Naro realizza la rete della bandiera per la formazione ionica, fissando il punteggio sull’1-5. Il bilancio dei corner corti premia i messinesi, avanti 8-4, in una gara che ha evidenziato solidità e concretezza.

La qualificazione alla Final Four è arrivata grazie anche alla contemporanea sconfitta del Valverde Hockey 2018, battuto in casa dal Ciclopi Palermo per 3-1. Un risultato che ha permesso alla Ssd UniMe di assicurarsi matematicamente il pass per Torino con una giornata d’anticipo rispetto alla conclusione della fase a gironi.

Soddisfazione nelle parole del direttore tecnico del settore hockey, Giacomo Spignolo, che sottolinea il valore del traguardo raggiunto: disputare una finale per un titolo nazionale rappresenta un appuntamento importante, soprattutto per una squadra che potrebbe essere l’unica formazione di Serie B tra le quattro qualificate. Il gruppo, al lavoro fin da settembre con impegno e costanza, ha mostrato una crescita progressiva nel corso delle gare e potrà ora prepararsi a vivere da protagonista questa esperienza nazionale.

La Ssd UniMe tornerà in campo la prossima settimana al Dusmet per l’ultima giornata della fase a gironi, affrontando proprio il Valverde Hockey 2018, formazione di Serie A2 ormai fuori dalla corsa alla qualificazione. Per i grigio-azzurri sarà un’occasione utile per misurarsi con un avversario di categoria superiore e preparare al meglio l’appuntamento di Torino.

Buone notizie anche dal settore giovanile. La formazione Allievi della SSD UniMe continua il proprio percorso positivo nel Campionato Nazionale di categoria, imponendosi in trasferta per 9-1 contro il San Pietro Clarenza. Una vittoria netta che, dopo le prime due giornate, porta i giovani grigio-azzurri da soli al comando della classifica, confermando l’ottimo avvio di stagione e le ambizioni della squadra. Il prossimo impegno vedrà gli Allievi nuovamente in trasferta contro la PGS Don Bosco Barcellona.

Risultati della 5ª giornata di Coppa Federale – Girone D

GS Raccomandata Giardini – SSD UniMe 1-5

Valverde Hockey 2018 – Ciclopi Palermo 1-3

Classifica Coppa federale – Girone D

SSD UniMe – 13 punti

Valverde Hockey 2018 – 7 punti

GS Raccomandata Giardini – 6 punti

Ciclopi Palermo – 3 punti