Giochi della Gioventù, ecco le scuole premiate nelle varie discipline

Hanno partecipato le classi quarte e quinte della scuola primaria, le scuole medie e le scuole superiori

Nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca si è svolta, nei giorni scorsi, la cerimonia di premiazione dei “Giochi della gioventù” e delle “Competizioni sportive scolastiche” a conclusione dell’anno scolastico 2023/2024.

L’organizzazione di tutti gli eventi sportivi che hanno visto impegnate le scuole di Messina e provincia è stata curata dall’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola (OPSS), presieduto dal Provveditore dell’Ufficio Scolastico Provinciale Stello Vadalà e dalla referente territoriale di Educazione fisica e sportiva Vincenza Collorà, in stretta collaborazione con il referente per la scuola della struttura territoriale “Sport e Salute” Alfredo Cannavò, il referente territoriale del “Comitato Italiano Paralimpico” Francesco Giorgio e l’esperto esterno Cristina Cavaletti.

Nei “Giochi della Gioventù”, riservati alle classi 4ª e 5ª della Scuola Primaria, le scuole vincitrici del titolo di Campione Provinciale sono state:

per le classi quarte, l’Istituto Comprensivo “Battisti – Foscolo” di Messina.

per le classi quinte, l’Istituto Comprensivo “Primo” Milazzo che ha conquistato anche il titolo di Campione Regionale nel corso della manifestazione conclusiva che si è svolta lo scorso 3 giugno a Palermo.

Per quanto riguarda le “Competizioni Sportive Scolastiche”, riservate alle Secondarie di I° e II° grado, queste sono le rappresentative vincitrici del titolo di Campione Provinciale, nelle varie discipline.

CORSA CAMPESTRE

Categoria Ragazze: I.C. “Santa Teresa di Riva”.

Categoria Ragazzi: I.C. “Cannizzaro – Galatti” Messina.

Categoria Cadette: I.C. “D’Alcontres” Barcellona P.G.

Categoria Cadetti: I.C.N.1 “Foscolo” Taormina.

Categoria Allieve: I.I.S. “Caminiti-Trimarchi” S. Teresa Di Riva.

Categoria Allievi: I.I.S. Liceo “Medi” Barcellona P.G.

Categoria Juniores Femminile: I.I.S. Liceo “Maurolico” Messina.

Categoria Juniores Maschile: I.T.T.L. “Caio Duilio” Messina.

ATLETICA LEGGERA SU PISTA Categoria Cadette: I.C.N.1 “Capo D’Orlando”. Categoria Cadetti: I.C. “D’ Alcontres” Barcellona P.G. Categoria Allieve: I.I.S. Liceo “Medi” Barcellona P.G. Categoria Allievi: I.T.T. “E. Majorana” Milazzo che ha conquistato anche il titolo di Campione Regionale ed ha rappresentato la Sicilia nelle Finali Nazionali che si sono svolte allo Stadio Adriatico di Pescara.



BADMINTON Categoria Allieve: I.I.S. “Verona Trento” Messina che ha conquistato anche il titolo di Regionale. Categoria Allievi: I.I.S. “Verona Trento” Messina.



BASKIN Categoria unica M/F: I.I.S. “La Farina – Basile” Messina.



CALCIO A 5 Categoria Cadette: I.C. “D’Alcontres” Barcellona P.G. Categoria Cadetti: I.C. “Livatino” Roccalumera. Categoria Allieve: Liceo “Bisazza” Messina. Categoria Allievi: I.I.S. “Minutoli” Messina.



PALLAMANO Categoria Cadette: I.C. “Pascoli – Crispi” Messina. Categoria Cadetti: I.C. “Boer – Verona Trento” Messina.



PALLAVOLO VOLLEY S3 Categoria Ragazze: I.C. “Ali Terme”. Categoria Ragazzi: I.C. “Giardini” Giardini Naxos.



SCACCHI Categoria unica F/M: I.C. “Pascoli – Crispi” Messina. Categoria Allieve: I.I.S. “Ainis” Messina. Categoria Allievi: Liceo “Archimede” Messina. Categoria Juniores F/M: I.I.S. Liceo “Maurolico” Messina.



TAG RUGBY Categoria Cadette: I.C. “Giardini” Giardini Naxos. Categoria Cadetti: I.C. “Boer – Verona Trento” Messina che ha vinto anche il titolo di Regionale ed ha rappresentato la Sicilia alle Finali Nazionali svoltesi ad Agropoli e Capaccio Paestum (Salerno).