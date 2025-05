Giochi Matematici, la Enzo Drago alle finali nazionali

Le allieve Clara Retti e Raffaela Ziri si sono qualificate per le prove a Milano il 10 maggio

Messina – Grande soddisfazione all’istituto comprensivo Enzo Drago per gli eccellenti risultati ottenuti nei Campionati Junior di Giochi Matematici 2025. La competizione, che ha visto sfidarsi giovani menti brillanti a colpi di logica e numeri, ha messo in luce il talento e la preparazione degli alunni della scuola primaria.

Le finaliste

Alle selezioni hanno spiccato Clara Retti della classe 4 A (CE4) e Raffaela Ziri della classe 5 A (CE5) che hanno conquistato l’accesso alla finale nazionale che si terrà a Milano sabato 10 maggio.

Orgoglio della scuola

“L’intera comunità scolastica dell’istituto comprensivo Enzo Drago esprime le più vive congratulazioni a Clara e Raffaela per questo straordinario traguardo. Il loro successo è motivo di orgoglio per i docenti, le famiglie e tutti i compagni di scuola, e testimonia l’efficacia della didattica e la passione per la matematica che viene coltivata fin dalla tenera età. Un plauso va esteso a tutti gli alunni partecipanti ai Campionati Junior e agli insegnanti che li hanno preparati, che con entusiasmo e dedizione hanno affrontato le sfide proposte, dimostrando un vivo interesse per il ragionamento logico e la risoluzione di problemi. La partecipazione stessa rappresenta un’importante opportunità di crescita e di confronto per i giovani studenti. L’invito alla finale di Milano per Clara e Raffaela è un riconoscimento del loro talento e un’occasione per misurarsi con i migliori giovani matematici d’Italia. Tutta la scuola farà il tifo per loro, augurando loro il meglio per questa importante competizione. In bocca al lupo, ragazze!”, recita un comunicato della scuola.

La responsabile è la professoressa Anna Frisone mentre la docente di matematica è Giusy Cattafi.