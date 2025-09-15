 Gioco d’azzardo illegale. Controlli nella Piana, slot truccate, sequestri e denunce

Dario Rondinella

lunedì 15 Settembre 2025 - 13:39

Le sanzioni amministrative già notificate superano gli 80.000 euro, con importi destinati a salire dopo gli approfondimenti

GIOIA TAURO – Un’estate di controlli intensificati contro il gioco d’azzardo illegale nei Comuni della Piana e dell’Aspromonte, dove il fenomeno resta diffuso e insidioso, colpendo soprattutto le fasce più deboli: minorenni, anziani e persone affette da ludopatia.

I Carabinieri, in collaborazione con gli ispettori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Reggio Calabria, hanno passato al setaccio numerosi esercizi commerciali a Seminara, Delianuova e Cosoleto. Le verifiche hanno portato alla luce un sistema illecito ben organizzato: slot machine manomesse e scollegate dalla rete statale per evitare il monitoraggio e garantire introiti non tracciati.

Il bilancio è di 8 apparecchi sequestrati, oltre 6.500 euro confiscati e denunce per frode informatica a carico di diversi esercenti. Le sanzioni amministrative già notificate superano gli 80.000 euro, con importi destinati a salire dopo gli approfondimenti tecnici in corso.

