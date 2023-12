Giornata dei disabili, stasera il concerto di Angelo Bertoli - Tempostretto

Bertoli è un logopedista impegnato nella riabilitazione dei bambini disabili. Ingresso gratuito

Il Comune di Messina, in sinergia con Messina Social City e la Rete dei partner del progetto Inter Pares, e in collaborazione con il garante della disabilità, ha organizzato due appuntamenti in occasione delle manifestazioni programmate nell’ambito della Giornata internazionale delle persone con disabilità 2023.

Stamani, nel salone delle Bandiere di palazzo Zanca, si è tenuto un convegno dal titolo “Sguardi uniti verso un mondo inclusivo”, con la partecipazione dell’associazionismo e del volontariato cittadini impegnati nel settore della disabilità.

In serata, alle 21, il secondo appuntamento al Palacultura, ingresso gratuito, vedrà l’esibizione di Alberto Bertoli, figlio del compianto Pierangelo, autore di brani prestigiosi che hanno segnato la storia del cantautorato italiano, in “Due voci intorno al fuoco”, un album che fonde passato e presente in un unico canto. Lo scorso anno per i 20 anni della scomparsa di Pierangelo, il figlio ha voluto onorarlo attraverso un intero album che spazia dai brani più noti a quelli che ne hanno caratterizzato l’avvio della sua storia cantautorale da Pescatore, A muso duro, Spunta la luna dal monte, Eppure soffia, Chiama piano e molti altri. La ragione della sua scelta come ospite speciale è legata alla sua particolare sensibilità verso le tematiche della disabilità avendola vissuta personalmente. Alberto Bertoli, oltre a essere un artista di razza, è anche un “logopedista”, da tempo impegnato nel settore della riabilitazione dei bambini con disabilità. Non è insolito vederlo sul web partecipare ad eventi musicali solidaristici e di sensibilizzazione presso presidi ospedalieri pediatrici e servizi per la disabilità.