Giornata mondiale dell'obesità, consulenze gratuite all'Iomi di Messina - Tempostretto

Quando non dipende da una specifica patologia, il trattamento principale è la prevenzione

MESSINA – L’Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato che l’obesità rappresenta uno dei principali problemi di salute a livello globale, causato da un’alimentazione scorretta e vita sedentaria. A livello psicologico, l’obesità può stravolgere la vita di una persona: chi è obeso è spesso isolato e sottoposto ad una vera e propria stigmatizzazione sociale, che rende difficile qualunque tipo di socialità. Obesità e sovrappeso sono condizioni associate a fattori di rischio per le principali malattie croniche. Nel caso dell’obesità, quando non dipende da una specifica patologia, il trattamento principale è la prevenzione: adottando stili di vita sani, grazie cioè a un’alimentazione corretta e attività fisica adeguata, si può controllare il proprio peso ed evitare che superi i livelli di rischio. L’Istituto ortopedico del Mezzogiorno d’Italia “Franco Scalabrino”, da oltre 10 anni è un centro di riferimento per la chirurgia bariatrica, con più di 3000 interventi. In occasione del World obesity day, venerdì 3 marzo l’Istituto ortopedico del Mezzogiorno d’Italia “Franco Scalabrino” offrirà consulenze gratuite con chirurghi specialisti nel trattamento dell’obesità: i dottori Silvio Marco Scalambra e Rosario Callipari. Le consulenze, rivolte a pazienti con età compresa tra i 20 e i 65 anni, potranno essere prenotate dal 28 febbraio al 2 marzo chiamando il numero 0903971506 dalle 10 alle 13.