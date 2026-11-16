 Tensioni a Catania, La Vardera denuncia minacce alla prima uscita pubblica da candidato presidente

Tensioni a Catania, La Vardera denuncia minacce alla prima uscita pubblica da candidato presidente

Redazione

Tensioni a Catania, La Vardera denuncia minacce alla prima uscita pubblica da candidato presidente

lunedì 16 Novembre 2026 - 10:30

La ricostruzione dell'episodio e il confronto con i contestatori

La prima uscita pubblica della campagna elettorale a Catania per la presidenza della Regione si è chiusa tra le tensioni e le minacce. Ismaele La Vardera ha raccontato quanto accaduto: “Purtroppo la manifestazione è stata interrotta da minacce e urla. Se non ci fosse stata la scorta, le loro intenzioni erano chiare: arrivare allo scontro fisico. Tutto questo è inaccettabile. Davanti a oltre 500 persone, urla del tipo: ‘Pezzo di merda, vergognati, vattene’. Uno dei due ha cercato lo scontro fisico, il video è inequivocabile. Mentre fuori ad aspettarli c’era una persona, senza documenti”.

I contestatori e la polemica sui social

Nel mirino della denuncia finisce anche l’identità di chi ha guidato la contestazione, collegata a contesti e personaggi della malavita. La Vardera ha sottolineato: “La cosa che non può essere casuale è che tra i contestatori, con il megafono in mano, c’era il cantante neomelodico Alessio Ossino, che scrive canzoni dal titolo ‘La malavita’, affermando che i boss Graviano fanno il carcere con dignità. Tra i suoi video spicca la presenza di Salvatore Baiardo, detto il gelataio, fiancheggiatore del boss Graviano di Brancaccio”.

La replica e i prossimi appuntamenti sul territorio

Nonostante il clima pesante e la conclusione anticipata dell’evento, la linea è quella della fermezza. Il candidato ha aggiunto: “Non mi lascerò intimorire o intimidire da chi pensa di fermare la nostra attività pubblica. Chiedo scusa a coloro i quali dovevano intervenire e a chi si era fatto tanti chilometri. Tornerò prestissimo a Catania”.

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