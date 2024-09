Giro podistico delle Eolie, a Vulcano conferme dalla seconda tappa

Si è corsa in una mattinata soleggiata la prova di 6,5 km. Primi al traguardo ancora Guidetti tra gli uomini e Bonassi tra le donne. Miglior crono, fuori classifica, del fitalese Lollo

Conferme importanti al “22° Giro Podistico delle Isole Eolie”. La manifestazione sportiva, organizzata dalla Polisportiva Europa con il supporto dei “main sponsor” S2 Sport e Orange Moon ed il patrocinio dell’Assessorato Regionale al Turismo, ha proposto oggi la seconda tappa ed il primo trasferimento via mare dalla base logistica di Lingua, frazione del comune di Santa Marina Salina, a Vulcano, dove si sono rafforzati i primati nella classifica generale del giovane emiliano Mattia Guidetti e della bresciana Cristiana Bonassi. Il fitalese Antonino Lollo del Gruppo Alpinistico Veltovese, atleta di primo livello e campione italiano di maratona 2021, ha partecipato alla gara fuori classifica e, come prevedibile data la sua caratura, ha fatto segnare il migliore tempo (20’38”). Domani, giovedì 12 settembre, si correrà la terza tappa nel centro di Lipari.

Il racconto della seconda tappa a Vulcano

La gara di 6,5 km proponeva un unico giro, che comprendeva anche l’impegnativo periplo di Vulcanello. In una calda e soleggiata mattinata, Guidetti (Corradini Rubiera) ha fatto segnare il crono di 22’51”, allungando sul rivale diretto Fabio Rea (Lazio Atletica Leggera), che è giunto attardato di 17”. Alle loro spalle, sono giunti nell’ordine: l’australiano Tony Russo, Luigi Guidetti (Corradini Rubiera), Silvestro Rizzo (Podistica Messina), Luca Mastromarino (Atletica Pavese) e Paolo Pelagrilli (Filippide).

Tra le donne, indiscusso successo di Bonassi (Arieni Team), impostasi in 27’33”. Piazza d’onore per Mariagrazia Roberti (Atletica Gavardo); per lei 29’14”. Terza Elena Polacchi (Liger Team), quarta Maria Elisabetta Lana (Atletica Cafasse), quinta Anna Maria Saottini (Arieni Team), sesta Elena Breusa (Gs Pomaretto), settima Nadia Turotti (Rebo Gussago) e ottava Francesca Colafati della Fidippide.

