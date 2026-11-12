Pinqua a Messina, acquistate 53 case per il risanamento

Lo comunica Arismè. Investimento complessivo di oltre 5,4 milioni di euro

MESSINA – Si conclude il programma di acquisizione degli immobili finanziato attraverso il PINQuA – Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare, che ha consentito ad ArisMè di acquisire 53 unità abitative, per un investimento complessivo pari a 5.461.402,65 euro. “Un risultato che amplia la disponibilità di alloggi pubblici da destinare al percorso di ricollocamento delle famiglie provenienti dalle aree interessate dal risanamento delle baraccopoli di Messina”, comunica Arismè.

Nell’ambito del programma sono stati avviati interventi di manutenzione ed efficientamento energetico su 38 immobili. I restanti 15 alloggi disponevano già della classe energetica C.

Nei mesi scorsi sono stati inoltre assegnati i primi 21 immobili alle famiglie aventi diritto provenienti dagli ambiti di risanamento, avviando così la concreta destinazione abitativa di una parte del patrimonio acquisito.

«Il programma PINQuA rappresenta un passaggio importante per rafforzare la disponibilità di alloggi nella dotazione di ArisMè e sostenere concretamente il processo di risanamento della città. L’acquisizione di 53 immobili amplia le possibilità di ricollocamento delle famiglie e mette a disposizione dell’Agenzia un patrimonio abitativo che potrà essere utilizzato nell’ambito delle procedure di assegnazione. È un risultato che contribuisce a dare continuità al lavoro sul risanamento, attraverso una gestione integrata delle risorse e degli strumenti disponibili», dichiara il presidente di ArisMè, Massimo Rizzo.

Il completamento del programma è il risultato di un’attività che ha coinvolto le strutture tecniche e amministrative dell’Agenzia nelle diverse fasi di acquisizione, gestione delle procedure e attuazione degli interventi sugli immobili.

«Desidero sottolineare il lavoro svolto in questi mesi dagli uffici tecnici e amministrativi di ArisMè – afferma la direttrice generale Loredana Bonasera –. Il raggiungimento di questo obiettivo ha richiesto un’attività articolata, dalla gestione delle procedure di acquisizione alla verifica degli immobili, fino al coordinamento degli interventi di manutenzione ed efficientamento energetico. Il contributo delle professionalità dell’Agenzia è stato determinante per portare a compimento il programma e trasformare le risorse disponibili in un patrimonio abitativo concretamente destinato alle esigenze del risanamento».