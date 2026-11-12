Camera di Commercio. Ci sono altri due indagati

Nuovi avvisi in vista della consulenza tecnica. Iscritti anche la segretaria Paola Sabella e il titolare di un'impresa

Messina – Spiccati altri due avvisi di garanzia nell’ambito dell’inchiesta sull’incendio alla Camera di Commercio. Gli indagati diventano quindi cinque con l’iscrizione della segretaria camerale Paola Sabella e il titolare di una ditta, Rosario Buscemi. Erano già stati avvisati nei giorni scorsi gli architetti Giovanni Lazzari e Angelo Di Carlo, già ascoltati dagli investigatori, e Antonino Ponzini, responsabile dell’impresa affidataria della manutenzione dell’impianto di climatizzazione nella sala Borsa.

Perché altri due indagati

I nuovi due avvisi di garanzia arrivano in vista della perizia tecnica che la sostituta procuratrice Roberta La Speme vuole effettuare per chiarire le cause del rogo e tutti i passaggi di quel maledetto 5 novembre, quindi anche la fase dei soccorsi e il capitolo dotazione di sicurezza. Trattandosi di un accertamento tecnico irripetibile, la Procura ha quindi notificato il provvedimento anche a Sabella e Buscemi, così potranno avere tutte le garanzie di legge in questa fase importante. Inoltre saranno anche loro ascoltati formalmente da chi conduce l’inchiesta, per poter fornire elementi utili.

Verso la super perizia tecnica

Adesso è ufficiale, quindi: la Procura si affiderà a una consulenza tecnica per fare luce su tutto e su quello che, già nella primissima fase, la stessa Procura sembra aver delineato come un evento, nella sua portata complessiva, legato a più cause. Ed è già stato fissato il giorno dell’incarico: il prossimo 19 novembre il professor Andrea D’Anna, ordinario di impianti chimici all’Università Federico II di Napoli, sarà in città per ricevere il mandato da parte degli inquirenti e probabilmente lo stesso giorno effettuerà un primo sopralluogo alla Camera di Commercio, ancora sotto sequestro, accompagnato da Vigili del Fuoco, Polizia e tecnici dello Spresal. Non è escluso che nei prossimi giorni la Procura individui ulteriori periti a cui chiedere di approfondire precise questioni tecniche.