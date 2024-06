Giusy Ferreri in concerto l’8 agosto in piazza a Letojanni

L'evento, a ingresso gratuito, è promosso dal Comune

LETOJANNI – Giusy Ferreri è in tour in tutta Italia con una serie di date estive per cantare dal vivo tutti i grandissimi successi della sua carriera ultradecennale. Alle date già annunciate del tour partito a maggio 2024, a grande richiesta tra i nuovi appuntamenti si aggiunge la tappa che si terrà a Letojanni, giorno 8 agosto in piazza Corrado Cagli.

Giusy Ferreri sarà accompagnata sul palco dalla sua band composta da Andrea Polidori (batteria), Fabiano Pagnozzi (pianoforte e synth), Davide Aru (chitarre), Gabriele Cannarozzo (basso e moog) e Mattia Boschi (violoncello e chitarra).

L’evento a ingresso gratuito è promosso dal Comune di Letojanni e organizzato in collaborazione con Puntoeacapo, direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Il tour estivo di Giusy Ferreri è prodotto e organizzato da Friends & Partners.

Dal suo clamoroso esordio del 2008 ad oggi, Giusy Ferreri ha collezionato risultati unici e straordinari costruendo una carriera di traguardi e record, tra hit radiofoniche, 1 disco di diamante e 16 dischi di platino.

Sono innumerevoli i brani che negli anni hanno mostrato l’incredibile capacità della Ferreri

di interpretare generi e stili più disparati, spaziando dal rock al pop, dal blues alla world music, tra cui, solo per citarne alcuni, “Non ti scordar mai di me”, “Novembre”, “Il Mare Immenso”, “Ti Porto A Cena Con Me”, “Partiti Adesso”, “Volevo Te”.

Una vita segnata da grandi successi e importanti collaborazioni con alcuni dei nomi più rilevanti del panorama italiano quali Tiziano Ferro, Nicola Piovani, Marco Masini, Michele Canova, Sergio Cammariere, Takagi & Ketra, Corrado Rustici, Federico Zampaglione, Bungaro e molti altri, e con Linda Perry.

Lo scorso 9 novembre è uscito “Il meglio di te”, il brano originale scritto e interpretato da Giusy Ferreri per la colonna sonora del film “Il meglio di te” di Fabrizio Maria Cortese, nelle sale cinematografiche e poi in onda in prima serata su Rai 1.

Oltre a prestare la sua voce, Giusy Ferreri ha firmato il testo e le musiche della canzone originale, caratterizzata musicalmente da atmosfere sospese e malinconiche che fanno da cornice al testo in cui si racconta la storia dei due protagonisti del nuovo film di Fabrizio Maria Cortese, due anime che si perdono e si ritrovano quando nulla è più scontato.