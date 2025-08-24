 Gli alunni della 5 H del Marconi 1994/95 festeggiano i 30 anni dal diploma

Redazione

domenica 24 Agosto 2025 - 07:10

Si sono ritrovati per ricordare quei tempi

MESSINA – È stato bello ritrovarsi, come recuperare pezzettini di sé conservati nei cassetti del tempo.

Gli alunni della 5 H del Marconi, anno 1994/95, hanno festeggiato i trent’anni dal diploma.

Le stesse risate di allora, la voglia di raccontarsi, quell’intesa che esiste tra persone che si sono vissute negli anni più spensierati e più complicati, quando si costruiscono i ricordi belli che nutrono il cuore, 30 anni durati come un soffio.

Lo stesso che li ha riportati sui banchi di scuola, dove si poteva ridere fino alle lacrime e piangere fino poi a sorridere, perché bastava un gruppo di compagni, che erano anche amici, perché tutto apparisse possibile. Un anniversario importante che ha rinsaldato la promessa di non perdersi.

