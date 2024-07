Gli arbitri Loddo e Lo Giudice confermati nelle commissioni nazionali

Di recente le nomine dei responsabili nelle varie discipline: il reggino nel calcio a 5, il messinese in Serie D

REGGIO CALABRIA – Il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri ha recentemente approvato le nomine del Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, dei Responsabili e Componenti dei vari Organi Tecnici Nazionali e dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali di Trento e Bolzano.

Nei documenti pubblici dell’Aia spiccano le conferme di Carmelo Loddo, della sezione di Reggio Calabria, componente della commissione osservatori nazionali relativamente al futsal, che dopo aver iniziato la carriera da arbitro è passato a fare il dirigente. Conferma anche per Massimiliano Lo Giudice della sezione di Messina che è componente della Commissione Arbitri Nazionale della Serie D.

Le nomine avranno la durata di due Stagioni Sportive per i Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali ed i Presidenti Regionali e Provinciali, e di una Stagione Sportiva per il Responsabile del Settore Tecnico e per i Componenti degli Organi Tecnici Nazionali.

