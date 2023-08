"Gli incivili non finiscono mai": immondizia abbandonata in via Cerignola - Tempostretto

“Gli incivili non finiscono mai”: immondizia abbandonata in via Cerignola

La strada di Bisconte protagonista di una nuova segnalazione. Un lettore: "Siamo alle solite" MESSINA – “Siamo alle solite”. Un lettore segnala a distanza di diversi mesi lo stato di incuria in cui versa la via Cerignola a Bisconte. Era accaduto già a marzo, quando un cittadino aveva raccontato: “Non si può passare, se c’è bisogno del 118 possiamo morire”. Ora alle erbacce si aggiungono anche i sacchetti di immondizia che qualcuno ha lasciato incivilmente sulla strada. Il lettore: “Gli incivili non finiscono mai”