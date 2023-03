"Una via impraticabile a Bisconte" - Tempostretto

"Qualcuno faccia qualcosa per via Cerignola. Mi appello alle istituzioni", scrive un lettore

MESSINA – Scrive un lettore: “Voglio segnalare una via comunale impraticabile: via Cerignola a Bisconte. Un’unica stradina per arrivare alle proprie abitazioni. Se c’è bisogno del 118 possiamo morire…. Il postino non passa più. Vi lascio immaginare la situazione. Ho provato con un consigliere di quartiere ma non ho ottenuto riscontri. La situazione è davvero difficile e l’intervento è urgente. Non so più a chi rivolgermi”.

Abbiamo a nostra volta segnalato alle istituzioni. Aggiornamenti in corso.